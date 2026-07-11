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11 июля, 08:32

Санду сделала ставку на бизнесмена: Кто может возглавить правительство Молдавии после отставки Мунтяну

Президент Молдавии Санду выдвинула бизнесмена Тофана на пост главы правительства

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Кандидатом на пост главы правительства Молдавии стал предприниматель Василе Тофан. Его кандидатуру выдвинула президент страны Майя Санду в ходе брифинга с Тофаном и председателем парламента руководителем ПДС Игорем Гросу.

Известно, что ранее на эту должность его предложила Партия действия и солидарности (ПДС), которая контролирует парламент и кабинет министров.

«По итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение выдвинуть Василе Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова», — сказала она.

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Ранее прежний глава молдавского правительства Александр Мунтяну сообщил о своём уходе. Об этом решении он объявил утром 3 июля, объяснив его тем, что больше не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

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Вероника Бакумченко
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