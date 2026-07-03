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3 июля, 07:07

«Больше не могу»: Глава правительства Молдавии покинул пост

Премьер Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально объявил о прекращении исполнения обязанностей. Политик сообщил об этом решении утром 3 июля.

Глава кабмина объяснил свой поступок невозможностью далее следовать собственным идеалам.

«В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти», — заявил он.

Занимая высокую должность, чиновник рассчитывал добиться значимых перемен в стране. Он пришёл к управлению с чувством огромной ответственности, однако текущая ситуация заставила его пересмотреть планы, заявил он.

Теперь в республике начинается процесс формирования нового кабинета министров. Имя преемника, который займёт кресло ушедшего деятеля, пока остается неизвестным.

Мунтяну занимает пост премьер-министра Республики Молдова с 1 ноября 2025 года

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Оксана Попова
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