«Больше не могу»: Глава правительства Молдавии покинул пост
Премьер Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Обложка © ТАСС / Вадим Денисов
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально объявил о прекращении исполнения обязанностей. Политик сообщил об этом решении утром 3 июля.
Глава кабмина объяснил свой поступок невозможностью далее следовать собственным идеалам.
«В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти», — заявил он.
Занимая высокую должность, чиновник рассчитывал добиться значимых перемен в стране. Он пришёл к управлению с чувством огромной ответственности, однако текущая ситуация заставила его пересмотреть планы, заявил он.
Теперь в республике начинается процесс формирования нового кабинета министров. Имя преемника, который займёт кресло ушедшего деятеля, пока остается неизвестным.
Мунтяну занимает пост премьер-министра Республики Молдова с 1 ноября 2025 года
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