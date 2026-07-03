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Регион
3 июля, 05:34

Красносельский: Жители Приднестровья подвергаются попыткам вербовки в Молдавии

Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Обложка © ТАСС / Вадим Денисов

Жители Приднестровья в Молдавии сталкиваются с задержаниями, допросами и попытками вербовки, что стало уже систематическим нарушением прав граждан. Об этом рассказал глава ПМР Вадим Красносельский в беседе с журналистом РИА «Новости».

«Приднестровцы в Молдове систематически подвергаются необоснованным задержаниям, допросам, попыткам вербовки. Есть даже случаи депортации наших граждан, которых таким образом лишают возможности вернуться домой на постоянное место жительство», — пояснил он.

По его данным, отдельные граждане фактически оказываются под сильным давлением и не имеют возможности добиться защиты. Всё это является нарушением гражданских прав человека и требует объяснений от Кишинёва.

Кишинёв усиливает блокаду Приднестровья
Кишинёв усиливает блокаду Приднестровья

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что вопрос Приднестровья может быть поднят в рамках возможных переговоров о завершении конфликта на Украине. По её словам, речь идёт о возможном выводе российских войск из региона.

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Татьяна Миссуми
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