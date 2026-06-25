Кишинёв усиливает блокаду Приднестровской Молдавской Республики и вводит в заблуждение международное сообщество. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «ТСВ».

«Молдавия усиливает комплексную блокаду ПМР, оказывая давление на республику и пытаясь ввести в заблуждение ЕС и мировое сообщество, так как мировое сообщество нацелено на мирное регулирование. Кишинёв подтверждает, что да, мирными методами, но Молдова пытается обмануть всех и убедить в том, что она якобы занимается процессом нормализации отношений с Приднестровьем», — сказал Игнатьев.

По его словам, Кишинёв делает вид, что стремится к мирному урегулированию, но на самом деле давит на республику. Он также обвинил молдавских политиков в том, что они обманывают жителей Приднестровья, обещая выгоды от фонда конвергенции. Игнатьев напомнил, что за два года Молдавия забрала около 28 миллионов долларов и евро за счёт двойных таможенных пошлин. Он потребовал вернуть эти деньги и предупредил, что новые сборы также будут незаконными.

Напомним, что в начале июня все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Открытие первого переговорного кластера ознаменует переход к официальным переговорам о членстве. При этом The Guardian узнал, что Киев довёл до полной реализации только 15%требуемых к исполнению реформ, а значит, решение о вступлении страны в состав объединения будет носить политический характер.