Российский посол в Кишинёве Олег Озеров сообщил, что на аэродроме Маркулешты регулярно приземляются украинские военно-транспортные борты. Дипломат иронично заметил: вряд ли они перевозят продукты питания. Эксперты считают, что нейтральная Молдавия всё глубже втягивается в конфликт.

Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнил, что Украина давно ищет альтернативные маршруты для поставок вооружений. Польский Жешув и румынские порты уже стали перевалочными пунктами, но эти направления регулярно атакуются. Возможно, найден новый коридор: грузы прибывают в Румынию, оттуда переправляются в Молдавию, а затем через общую границу — на Украину.

По мнению аналитика, Кишинёв сознательно идёт на сближение с Западом. Стремление вступить в Евросоюз используется как прикрытие для военной интеграции с НАТО. Одно из требований Брюсселя — поддерживать его в противостоянии с Москвой, и недавнее открытие переговорного кластера с Украиной лишь подтверждает этот курс.

Президент Майя Санду не раз заявляла, что безопасность страны возможна только в составе ЕС и Североатлантического альянса. Светов отметил, что аналогичный процесс сейчас идёт и в Армении: постсоветские государства одно за другим отдаляются от России, и эту тенденцию уже не остановить.

Москва может ответить на использование молдавской территории дипломатическими предупреждениями или даже силовыми мерами, допустил эксперт. Теоретически российские силы могли бы уничтожать транспортные борта прямо на взлётной полосе, но ключевой вопрос — чьи они: украинские или под эгидой НАТО.

Такое решение, по его словам, остаётся за высшим руководством страны. Политолог добавил, что Молдавия уже де-факто перешла в западный лагерь, завершает выход из СНГ и полностью ориентируется на Брюссель.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что украинские военно-транспортные самолёты регулярно используют аэродром Маркулешты для посадки. По словам дипломата, подобная активность вызывает вопросы к молдавским властям. Речь идёт прежде всего о соблюдении конституционного статуса республики.