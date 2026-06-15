Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Молдавии в сообщество

Европейский союз официально приступил к переговорам о принятии Молдавии в свои ряды. О старте диалога объявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам первой межправительственной конференции, состоявшейся в Люксембурге. По её словам, Кишинёв успешно открыл первый так называемый кластер «основ» в рамках переговорного процесса.

Поскольку Молдавия и Украина объединены в одну группу по расширению и обязаны проходить все этапы синхронно, решение о запуске переговоров с Молдавией полностью зависело от аналогичного решения по Украине.

Первый кластер включает фундаментальные положения, охватывающие пять ключевых глав: правосудие, свободу и безопасность; юридические и основополагающие права, а также финансовый контроль; государственные закупки и статистику. По каждому из этих разделов странам-кандидатам предстоит полностью гармонизировать собственное законодательство с нормами и стандартами Евросоюза. Всего для вступления в сообщество необходимо завершить переговоры по 33 главам, которые сведены в пять тематических кластеров.

Также ранее сообщалось, что межправительственная конференция в Люксембурге ознаменовала официальное начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул историческую значимость данного шага для интеграции Незалежной в ЕС.