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Регион
15 июня, 20:45

Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Молдавии в сообщество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS photo family

Европейский союз официально приступил к переговорам о принятии Молдавии в свои ряды. О старте диалога объявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам первой межправительственной конференции, состоявшейся в Люксембурге. По её словам, Кишинёв успешно открыл первый так называемый кластер «основ» в рамках переговорного процесса.

Поскольку Молдавия и Украина объединены в одну группу по расширению и обязаны проходить все этапы синхронно, решение о запуске переговоров с Молдавией полностью зависело от аналогичного решения по Украине.

Первый кластер включает фундаментальные положения, охватывающие пять ключевых глав: правосудие, свободу и безопасность; юридические и основополагающие права, а также финансовый контроль; государственные закупки и статистику. По каждому из этих разделов странам-кандидатам предстоит полностью гармонизировать собственное законодательство с нормами и стандартами Евросоюза. Всего для вступления в сообщество необходимо завершить переговоры по 33 главам, которые сведены в пять тематических кластеров.

Украина и Молдавия открыли первый кластер переговоров о вступлении в ЕС
Украина и Молдавия открыли первый кластер переговоров о вступлении в ЕС

Также ранее сообщалось, что межправительственная конференция в Люксембурге ознаменовала официальное начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул историческую значимость данного шага для интеграции Незалежной в ЕС.

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Виталий Приходько
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