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18 июня, 03:43

«Не картошку везут»: Посол РФ раскрыл, как украинские самолёты садятся в Молдавии

Посол России Озеров заявил о посадках самолётов ВСУ на аэродроме в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Украинские военно-транспортные самолёты регулярно используют аэродром Маркулешты в Молдавии. Об этом в Кишинёве заявил посол России в республике Олег Озеров, пишет РИА «Новости».

Дипломат сообщил, что российская сторона наблюдает модернизацию аэродромной инфраструктуры в Маркулештах. По его словам, на объект регулярно прибывают самолёты ВСУ.

«Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», — сказал он.

Озеров отметил, что подобная активность вызывает вопросы к молдавским властям. По его мнению, речь идёт прежде всего о соблюдении конституционного статуса республики.

«И они касаются, прежде всего, соблюдения самими властями Республики Молдова собственного конституционного статуса как нейтрального государства», — пояснил посол.

Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Молдавии в сообщество
Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Молдавии в сообщество

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Речь идёт о блоке «Основы», который включает вопросы правосудия, соблюдения прав человека, функционирования государственных институтов и обеспечения свобод граждан. Этот этап считается отправной точкой всего переговорного процесса. В Еврокомиссии отмечали, что закрыть первый кластер стороны смогут только после выполнения полного перечня требований, предусмотренных европейским законодательством.

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Антон Голыбин
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