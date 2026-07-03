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Регион
3 июля, 11:53

По Санду велению, по Запада хотению: Почему молдавская элита ведёт страну по украинскому пути

Эксперт Самонкин: Нового премьера Молдавии назначат по указке Санду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Будущий премьер-министр Молдавии будет назначен исключительно по выбору президента Майи Санду. Такое мнение высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В разговоре с NEWS.ru он заметил, что глава республики сосредоточила в своих руках колоссальную власть и будет продвигать на освободившееся кресло удобных ей людей. Кто именно займёт место ушедшего в отставку Александра Мунтяну, прогнозировать трудно. Не исключено, что исполняющим обязанности премьера окажется лицо с двойным или даже тройным гражданством.

Самонкин убеждён, что руководство страны работает не на национальные интересы, а на внешние центры влияния, стремящиеся полностью подчинить себе республику. Он сравнил этот дрейф с украинским сценарием, когда курс на евроинтеграцию обернулся трагедией. Чем закончилась подобная политика для Киева хорошо известно.

Санду заявила, что премьер Молдавии мог свободно действовать, но решил уйти
Санду заявила, что премьер Молдавии мог свободно действовать, но решил уйти

Напомним, премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально объявил об уходе. Своё решение он объяснил невозможностью дальше следовать собственным идеалам: работа требовала идти против убеждений. Мунтяну возглавлял кабмин с 1 ноября 2025 года.

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Юрий Лысенко
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