Будущий премьер-министр Молдавии будет назначен исключительно по выбору президента Майи Санду. Такое мнение высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В разговоре с NEWS.ru он заметил, что глава республики сосредоточила в своих руках колоссальную власть и будет продвигать на освободившееся кресло удобных ей людей. Кто именно займёт место ушедшего в отставку Александра Мунтяну, прогнозировать трудно. Не исключено, что исполняющим обязанности премьера окажется лицо с двойным или даже тройным гражданством.

Самонкин убеждён, что руководство страны работает не на национальные интересы, а на внешние центры влияния, стремящиеся полностью подчинить себе республику. Он сравнил этот дрейф с украинским сценарием, когда курс на евроинтеграцию обернулся трагедией. Чем закончилась подобная политика для Киева хорошо известно.

Напомним, премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально объявил об уходе. Своё решение он объяснил невозможностью дальше следовать собственным идеалам: работа требовала идти против убеждений. Мунтяну возглавлял кабмин с 1 ноября 2025 года.