Санду заявила, что премьер Молдавии мог свободно действовать, но решил уйти

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала на брифинге отставку премьер-министра Александра Мунтяну, отметив, что у него были все полномочия для управления правительством. Однако, по её словам, он всё равно решил уйти. Санду поблагодарила чиновника за проделанную работу и сказала, что препятствовать его уходу не будет.

«Благодарю Александра Мунтяну, что он взял на себя ответственность за правление, ценю его усилия и всего правительства в последние месяцы. Спекуляции о том, что он хотел бороться с коррупцией и не мог, это спекуляции. Премьер-министр мог управлять правительством, как считал верным, но он предпочёл уйти», — отметила Санду.

На вопрос о словах Мунтяну, который объяснил уход невозможностью действовать в соответствии со своими принципами, Санду ответила, что никаких официальных претензий от него не поступало. Она заверила, что премьер был свободен в своих действиях и проводимой политике.

Напомним, премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально объявил, что покидает свой пост. Глава кабмина объяснил свой поступок невозможностью далее следовать собственным идеалам. По его словам, работа требовала от него идти против своих убеждений, хотя он ставил перед собой высокие цели. Мунтяну занял пост премьера 1 ноября 2025 года.