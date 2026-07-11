Кандидат в премьеры Молдавии пообещал подписать соглашение с ЕС в 2028 году
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vasile Tofan
Выдвинутый кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василе Тофан заявил, что приоритетом будущего правительства станет подписание соглашения о вступлении республики в Европейский союз в 2028 году. О своих планах политик рассказал журналистам после заседания фракции правящей Партии действия и солидарности, которая предложила его кандидатуру на должность главы правительства.
Тофан отметил, что понимает масштаб стоящих перед ним задач и высокий уровень ожиданий со стороны жителей страны.
«Не могу сказать, что у меня есть ответы на все вопросы, но могу пообещать, что направлю всю свою энергию, все свои знания и способности на достижение нашей главной цели — подписать в 2028 году соглашение о вступлении Молдовы в Евросоюз», — сказал он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду выдвинула Тофана на пост премьер-министра страны. До этого кандидатуру предпринимателя поддержала правящая Партия действия и солидарности, которая обладает большинством в парламенте и формирует правительство.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.