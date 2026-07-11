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11 июля, 11:11

Кандидат в премьеры Молдавии пообещал подписать соглашение с ЕС в 2028 году

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vasile Tofan

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vasile Tofan

Выдвинутый кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василе Тофан заявил, что приоритетом будущего правительства станет подписание соглашения о вступлении республики в Европейский союз в 2028 году. О своих планах политик рассказал журналистам после заседания фракции правящей Партии действия и солидарности, которая предложила его кандидатуру на должность главы правительства.

Тофан отметил, что понимает масштаб стоящих перед ним задач и высокий уровень ожиданий со стороны жителей страны.

«Не могу сказать, что у меня есть ответы на все вопросы, но могу пообещать, что направлю всю свою энергию, все свои знания и способности на достижение нашей главной цели — подписать в 2028 году соглашение о вступлении Молдовы в Евросоюз», — сказал он.

Санду назначила министра экономики Осмокеску временным премьером Молдавии
Санду назначила министра экономики Осмокеску временным премьером Молдавии

Ранее президент Молдавии Майя Санду выдвинула Тофана на пост премьер-министра страны. До этого кандидатуру предпринимателя поддержала правящая Партия действия и солидарности, которая обладает большинством в парламенте и формирует правительство.

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Милена Скрипальщикова
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