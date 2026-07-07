Санду назначила министра экономики Осмокеску временным премьером Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении исполняющего обязанности главы правительства. Временным премьер-министром стал министр экономики Евгений Осмокеску. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, он возглавит кабинет министров с 8 июля и будет руководить правительством до формирования нового состава. Таким образом, Санду сделала ставку на человека из действующей экономической команды, не привлекая фигуру со стороны.

Напомним, предыдущий премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально объявил об уходе 3 июля. Свой пост он объяснил невозможностью дальше следовать собственным идеалам: работа требовала идти против убеждений. Мунтяну возглавлял кабмин с 1 ноября 2025 года.