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7 июля, 13:55

Санду назначила министра экономики Осмокеску временным премьером Молдавии

Евгений Осмокеску. Обложка © Сайт экономического совета при премьер-министре Молдавии

Евгений Осмокеску. Обложка © Сайт экономического совета при премьер-министре Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении исполняющего обязанности главы правительства. Временным премьер-министром стал министр экономики Евгений Осмокеску. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, он возглавит кабинет министров с 8 июля и будет руководить правительством до формирования нового состава. Таким образом, Санду сделала ставку на человека из действующей экономической команды, не привлекая фигуру со стороны.

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Напомним, предыдущий премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально объявил об уходе 3 июля. Свой пост он объяснил невозможностью дальше следовать собственным идеалам: работа требовала идти против убеждений. Мунтяну возглавлял кабмин с 1 ноября 2025 года.

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Юрий Лысенко
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