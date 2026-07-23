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23 июля, 09:13

НАТО не убедило молдаван: большинство жителей страны отвергло вступление в альянс

Почти 60% жителей Молдавии выступили против вступления страны в НАТО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почти шесть из десяти жителей Молдавии не поддерживают вступление республики в НАТО. Против присоединения к Североатлантическому альянсу высказались 58% участников опроса, проведённого Институтом социологических исследований IMAS.

Вступление страны в НАТО поддержали 24% респондентов, ещё 18% не смогли определиться с ответом. По сравнению с предыдущим исследованием доля противников членства не изменилась, а число сторонников снизилось на один процентный пункт.

Опрос проводился с 10 по 20 июля среди 1015 человек. Заявленная социологами статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Нейтральный статус Молдавии закреплён в конституции страны. При этом Кишинёв сотрудничает с НАТО и направляет военнослужащих на международные учения с участием армий государств альянса.

Президент Молдавии допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО
Президент Молдавии допустила отказ страны от нейтралитета ради НАТО

Вопрос о возможном отказе от нейтралитета ранее поднимала президент Молдавии Майя Санду. Она заявляла, что подобное решение должно приниматься демократическим путём, если власти придут к выводу, что страна не способна самостоятельно обеспечить свою безопасность.

Ранее Life.ru рассказывал об участии молдавской армии в международных учениях Agile Spirit. Военнослужащие республики отрабатывали взаимодействие с подразделениями США, Румынии, Польши и других стран на фоне продолжающихся в обществе споров о нейтралитете и сотрудничестве с НАТО

Армия Молдавии примет участие в учениях Agile Spirit 2025 в Грузии
Армия Молдавии примет участие в учениях Agile Spirit 2025 в Грузии

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Марина Фещенко
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