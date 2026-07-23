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23 июля, 09:29

«Парашютист» без власти: Почему новый премьер Молдавии не сможет управлять страной

Эксперт Брутер: Новый премьер Молдавии Тофан не имеет самостоятельной власти

Обложка © ТАСС / Aurel Obreja / АР

Обложка © ТАСС / Aurel Obreja / АР

Новый премьер-министр Молдавии Василе Тофан вряд ли станет фигурой масштаба Хавьера Милея — у него нет ни политической опоры, ни пространства для самостоятельных решений. Такую оценку RTVI дал эксперт Владимир Брутер.

По его словам, Тофан — «парашютист» и «свадебный генерал», все решения за него принимают либо в Брюсселе, либо коллективное руководство. Сравнивать его с Милеем бессмысленно, поскольку непопулярные реформы аргентинского типа неприменимы к двухмиллионной стране, зависящей от зарплат из-за границы.

Эксперт также усомнился в образе Тофана как крупного бизнесмена: он 20 лет не жил в Молдове, не избирался никуда и пришёл в правительство без мандата. Политический ресурс крайне ограничен. Судьба предыдущих трёх премьеров подтверждает: их возможности были сильно ограничены, и с Тофаном будет то же самое, считает Брутер.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Молдавии утвердили программу и новый состав кабинета министров во главе с Василе Тофаном. В своей программной речи политик пообещал «решительно ускорить» подготовку к вступлению в ЕС. Если его предшественник надеялся достичь этой цели к 2028 году, то свеженазначенный чиновник считает реальным сроком 2030 год.

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Дарья Нарыкова
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