«Нормально для добропорядочного молдаванина»: Новый премьер Молдавии рассказал о втором паспорте

Новый премьер-министр Молдавии Василе Тофан подтвердил наличие гражданства Румынии. Об этом глава правительства заявил в прямом эфире телеканала ПРО-ТВ после вступления в должность 21 июля.

По словам Тофана, помимо молдавского паспорта у него есть и румынский. Он назвал такую ситуацию распространённой среди граждан страны.

«Это нормально для добропорядочного молдаванина», — заявил премьер, отвечая на вопрос о втором гражданстве.

Василе Тофан возглавил правительство Молдавии 21 июля. До назначения на этот пост он занимал должность в сфере государственного управления.

Вопрос двойного гражданства регулярно обсуждается в Молдавии из-за большого числа жителей страны, имеющих паспорта других государств, в том числе Румынии.

Ранее посол России Олег Озеров заявил, что Молдавия массово лишает жителей Приднестровья гражданства, проводя политику сегрегации, и при этом при поддержке властей им выдают румынские паспорта. Он назвал это двойными стандартами.