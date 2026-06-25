«На всякий случай»: 50 тысяч приднестровцев выстроились в очередь за российским паспортом

В непризнанном Приднестровье не спадает ажиотаж вокруг получения российских паспортов по упрощённой схеме. За месяц с момента подписания указа президентом Владимиром Путиным число поданных заявлений превысило 50 тысяч при населении республики в 450 тысяч человек. Об этом узнал корреспондент «Ъ».

Жители Тирасполя часами стоят в очереди под 30-градусным солнцем у пункта выездного консульского обслуживания РФ. Для получения гражданства необходимо подтвердить постоянное проживание в регионе последние пять лет и иметь местный паспорт.

Среди желающих есть обладатели молдавских, украинских и румынских паспортов, которые приходят за российским «на всякий случай». Но для многих документ с двуглавым орлом жизненно необходим: приднестровский паспорт не даёт права выезда за пределы Молдавии, тогда как российское гражданство открывает доступ к пенсиям, пособиям, рынку труда, образовательным программам и консульской защите.

На фоне инфляции и роста цен на коммунальные услуги российская пенсия выглядит значительно привлекательнее местной, поэтому пожилые люди оформляют гражданство ради стабильности. Молодёжь, в свою очередь, стремится получить доступ к российскому рынку труда из-за ограниченного числа рабочих мест в регионе.

Власти Молдавии с тревогой наблюдают за массовой паспортизацией, заявляя, что это якобы осложняет урегулирование конфликта. С конца 2025 года Кишинёв ужесточил процедуру получения молдавского гражданства для жителей Приднестровья, введя экзамены по языку и Конституции. Главная техническая проблема — доставка бланков из-за отсутствия прямого авиасообщения и тщательных проверок на границе со стороны Молдавии. Оборудование консульского пункта изнашивается, а доставка новых деталей и биометрических станций затруднена, что и создаёт многотысячные очереди на подачу заявлений.