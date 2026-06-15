Тысячи жителей ПМР бросились получать паспорта РФ на фоне нестабильности в регионе

Число жителей Приднестровья, подавших заявки на получение российского гражданства, превысило пять десятков тысяч человек. Об этом сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, чьи слова приводит официальная пресс-служба приднестровского внешнеполитического ведомства.

«На данный момент приднестровцами подано свыше 50 тысяч заявлений», — написано в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что смягчение порядка выдачи паспортов имеет «стратегическое значение» для усиления безопасности и соцзащиты населения Приднестровья. Этот край, по данным министерства, испытывает серьёзные экономические трудности на фоне региональной нестабильности и давления со стороны Кишинёва.

Численность жителей ПМР — примерно 455,7 тысяч человек. Российскими паспортами уже владеют около 220 тысяч из них. Обслуживанием граждан в регионе занимается выездной пункт посольства РФ в Молдавии, который находится в Тирасполе.

Напомним, что Владимир Путин выпустил указ, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. Каждый день приходит огромное количество обращений от местных жителей — и пожилых, и молодых, — которые хотят узнать, как именно можно оформить российское подданство.