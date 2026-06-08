Лидер Партии социалистов Молдавии, депутат парламента Игорь Додон заявил, что большинство жителей страны выступают за сохранение и развитие дружественных отношений с Россией. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политик отметил, что, несмотря на цензуру и санкции, молдаване хотят поддерживать связи с РФ.

«В условиях цензуры, в условиях жёстких санкций, молдаване хотят дружить... В любом случае Молдова хочет и будет дружить с Россией», — сказал Додон в беседе с РИА «Новости».

Также он раскритиковал решение парламента о прекращении работы Российского центра науки и культуры в Кишинёве, назвав этот шаг ударом по двусторонним отношениям.

По его словам, результаты различных социологических опросов показывают, что среди зарубежных политиков наибольшей популярностью у жителей Молдавии пользуются Владимир Путин и Александр Лукашенко.