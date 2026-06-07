Додон назвал регионы, которые рискует потерять Молдавия при вхождении в Румынию

Ранее министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер страны Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения с Румынией. По его словам, если в стране проведут референдум по этому вопросу, он отдаст свой голос «за». Возможное объединение Румынии и Молдавии обсуждается с 90-ых годов. Нынешние власти в Кишинёве открыто стали говорить о слиянии двух стран. Противники идеи не раз напоминали, что у действующего президента Молдавии Майи Санду двойное гражданство. Она также обладает румынским паспортом, что может сподвигнуть её на проталкивание инициативы с объединением.