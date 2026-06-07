Додон назвал регионы, которые рискует потерять Молдавия при вхождении в Румынию
Додон: Молдавия потеряет Приднестровье и Гагаузию при объединении с Румынией
Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Молдавия лишится сразу нескольких регионов, если идея объединения страны с Румынией будет реализована. Об этом заявил пятый президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в беседе с «Лентой.ру».
«Нынешняя Молдова потеряет ряд регионов. Гагаузию, Приднестровье и так далее», — подчеркнул политик. Он добавил, что большинство молдаван выступают против слияния двух стран. Также власти ЕС не одобряют идею.
По мнению Додона, реализация задумки может вызвать сильную дестабилизацию в регионе. Например, венгры в Румынии могут потребовать автономию.
Ранее министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер страны Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения с Румынией. По его словам, если в стране проведут референдум по этому вопросу, он отдаст свой голос «за». Возможное объединение Румынии и Молдавии обсуждается с 90-ых годов. Нынешние власти в Кишинёве открыто стали говорить о слиянии двух стран. Противники идеи не раз напоминали, что у действующего президента Молдавии Майи Санду двойное гражданство. Она также обладает румынским паспортом, что может сподвигнуть её на проталкивание инициативы с объединением.
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