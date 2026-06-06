В Молдавии массово лишают гражданства жителей Приднестровья и проводят политику сегрегации. Об этом заявил газете «Известия» посол РФ в Кишинёве Олег Озеров.

«Они лишают пачками молдавского гражданства граждан Приднестровья. Это вопрос к их совести», — подчёркивает он.

По его словам, гражданство у жителей Приднестровья аннулируется «пачками». Одновременно, отметил посол, при содействии властей осуществляется оформление румынских паспортов в значительных объёмах для граждан региона.

Озеров также указал на двойные стандарты в подходах к разным странам и категориям граждан. Он заявил о несоответствии между декларируемыми принципами демократии и практикой, затрагивающей отдельные группы населения, и призвал не вести политику сегрегации.

А ранее Олег Озеров заявил, что РФ не выступала против вывода своих миротворческих сил из региона Приднестровья, однако реализация этого шага возможна исключительно при выполнении ряда чётких условий. Главным критерием для изменения статуса контингента должен стать переговорный процесс. Речь идёт о международно признанном формате «5+2», в рамках которого и необходимо обсуждать все аспекты урегулирования.