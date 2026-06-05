Дипломатический манёвр: Москва назвала условие для вывода войск из Приднестровья

Российская Федерация не выступала против вывода своих миротворческих сил из региона Приднестровья, однако реализация этого шага возможна исключительно при выполнении ряда четких условий. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров на полях ПМЭФ.

Дипломат подчеркнул в беседе с РИА «Новости», что позиция Москвы остается неизменной уже долгие годы. О готовности к подобным мерам власти страны заявляли ещё в Стамбуле, подтверждая свои намерения и позднее.

Главным критерием для изменения статуса контингента должен стать переговорный процесс. Речь идёт о международно признанном формате «5+2», в рамках которого и необходимо обсуждать все аспекты урегулирования.

Напомним, что в текущем переговорном механизме задействованы все ключевые стороны. Кишинев и Тирасполь выступают как непосредственные участники конфликта. РФ, Украина и ОБСЕ играют роль посредников, а США вместе с Евросоюзом присутствуют в качестве наблюдателей.

Несмотря на наличие площадки, диалог фактически заморожен. Последняя встреча на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей состоялась еще осенью 2019 года в Братиславе. С тех пор практическая работа в данном формате не велась.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье на основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта, подписанного 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии. Цель — обеспечение прекращения огня, поддержание стабильности в зоне безопасности (разделяющей Молдавию и Приднестровье) и создание условий для переговорного процесса. Миротворческий контингент входит в состав Объединенных миротворческих сил (ОМС), куда также входят представители Молдавии, Приднестровья и военные наблюдатели от Украины (до 2015 года). Руководство осуществляет Объединенная контрольная комиссия (ОКК). Помимо миротворцев, в регионе находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Это отдельное формирование, которое занимается охраной складов с боеприпасами (в селе Колбасна) и выполняет другие задачи.

Ранее сообщалось, что после указа президента РФ о желании получить российский паспорт заявили десятки тысяч приднестровцев. Ежедневно поступают многочисленные запросы от жителей региона, как старшего, так и молодого поколения, интересующихся процессом вступления в гражданство РФ.