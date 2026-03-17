Молдавия замечтала о помощи Запада в «удушении» Приднестровья

В Молдавии признали, что не могут самостоятельно решить вопрос Приднестровья и находящихся в непризнанной республике российских миротворцев. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на документ «Основные подходы к процессу постепенной реинтеграции Приднестровского региона», опубликованный властями. В частности, в нём указывается, что у Кишинёва нет инструментов, которые могли бы заставить Москву вывести свои силы.