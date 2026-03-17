Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 11:55

Молдавия замечтала о помощи Запада в «удушении» Приднестровья

Власти Молдавии признали беспомощность в вопросе российских миротворцев в ПМР

Дом советов в Тирасполе — столице Приднестровья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariano Santilli

В Молдавии признали, что не могут самостоятельно решить вопрос Приднестровья и находящихся в непризнанной республике российских миротворцев. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на документ «Основные подходы к процессу постепенной реинтеграции Приднестровского региона», опубликованный властями. В частности, в нём указывается, что у Кишинёва нет инструментов, которые могли бы заставить Москву вывести свои силы.

Однако «демократизацию» и «демилитаризацию» региона можно обеспечить путём международного давления на Россию, считают власти. Речь идёт о мерах экономического характера, а также сотрудничестве «европейскими и трансатлантическими партнёрами» в целях «интернационализации» миротворческой миссии.

Молдавии предрекли судьбу Украины после решения о выходе из СНГ

Ранее власти Молдавии объявили 15-дневный режим экологической тревоги. Причиной стал разлив нефти в результате аварии на украинской ГЭС «Новоднестровск». Кишинёв обвиняет в этом Москву, МИД уже вызвал нашего посла и вручил ему ноту протеста.

