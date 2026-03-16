Санду объявила экологическую тревогу в Молдавии из-за разлива нефти в Днестре

В Молдавии объявили экологическую тревогу после разлива нефти в Днестре. Об этом сообщила президент страны Майя Санду, заявив, что загрязнение угрожает водоснабжению республики.

По словам Санду, разлив произошёл после удара по Новоднестровской гидроэлектростанции на Украине. В своём сообщении в X она подчеркнула, что власти уже принимают меры для защиты населения.

Позже правительство Молдавии утвердило режим экологической тревоги сроком на 15 дней в бассейне Днестра. К ликвидации последствий подключили экстренные службы, профильные ведомства и армию, а за поддержкой Кишинёв обратился к партнёрам из ЕС, Румынии и Украины.

В Кишинёве считают, что ситуация затрагивает не только экологию, но и систему жизнеобеспечения страны. Днестр остаётся одним из ключевых источников воды для Молдавии, поэтому любое загрязнение в верхнем течении сразу воспринимается как прямая угроза.

Ранее Молдавия объявила режим тревоги в энергетической сфере сроком на 60 дней. Причиной стала эскалация конфликта в Персидском заливе, где США и Израиль проводят военные операции против Ирана.