Молдавия запретила рыбалку на Днестре из-за украинской нефти в реке
Обложка © Wikipedia / Gikü
Молдавские власти ввели запрет на рыбную ловлю в Днестре. Причина — крупное нефтяное пятно, обнаруженное в приграничном с Украиной районе. Об этом сообщает министерство окружающей среды Молдавии.
Загрязнение обнаружили ещё 10 марта. По данным ведомства, в русло Днестра на украинской стороне попало около полутора тонн технических масел. Сейчас пятно движется по течению в сторону Молдавии.
«В качестве меры предосторожности и во избежание любых рисков рыбная ловля запрещена на участке реки Днестр между Наславчей и Дубоссарами», — говорится в сообщении министерства. Ограничение ввели с 13 марта, и оно продлится как минимум до 1 апреля.
Пока неизвестно, какие именно последствия для экологии повлечёт разлив нефтепродуктов и кто будет компенсировать ущерб. В Молдавии опасаются, что загрязнение может ударить по фауне реки и сделать рыбу опасной для употребления.
Напомним, последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. В районе Сорок зафиксирован умеренный уровень загрязнения (3-й класс). Риска для здоровья нет, но жителям советуют запастись водой. Специалисты опасаются, что заградительные боны не остановят распространение нефтепродуктов. В Шолданештах, Резине, Оргееве и у водозабора Кишинёва вода в норме. Официальная информация об источнике загрязнения отсутствует. По оценкам наблюдателей, причиной могла стать авария на Днестровской ГЭС. Река Днестр является основным источником питьевого водоснабжения для большей части населения Молдавии.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.