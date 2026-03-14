Молдавия запретила рыбалку на Днестре из-за украинской нефти в реке

Молдавские власти ввели запрет на рыбную ловлю в Днестре. Причина — крупное нефтяное пятно, обнаруженное в приграничном с Украиной районе. Об этом сообщает министерство окружающей среды Молдавии.

Загрязнение обнаружили ещё 10 марта. По данным ведомства, в русло Днестра на украинской стороне попало около полутора тонн технических масел. Сейчас пятно движется по течению в сторону Молдавии.

«В качестве меры предосторожности и во избежание любых рисков рыбная ловля запрещена на участке реки Днестр между Наславчей и Дубоссарами», — говорится в сообщении министерства. Ограничение ввели с 13 марта, и оно продлится как минимум до 1 апреля.

Пока неизвестно, какие именно последствия для экологии повлечёт разлив нефтепродуктов и кто будет компенсировать ущерб. В Молдавии опасаются, что загрязнение может ударить по фауне реки и сделать рыбу опасной для употребления.

Напомним, последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. В районе Сорок зафиксирован умеренный уровень загрязнения (3-й класс). Риска для здоровья нет, но жителям советуют запастись водой. Специалисты опасаются, что заградительные боны не остановят распространение нефтепродуктов. В Шолданештах, Резине, Оргееве и у водозабора Кишинёва вода в норме. Официальная информация об источнике загрязнения отсутствует. По оценкам наблюдателей, причиной могла стать авария на Днестровской ГЭС. Река Днестр является основным источником питьевого водоснабжения для большей части населения Молдавии.