МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу из-за разлива нефти в Днестре

МИД Молдавии вызвал и вручил ноту протеста послу России из-за последствий аварии на гидроэлектростанции «Новоднестровск» на Украине. Ведомство обвинило в ударе Москву и указало на «серьёзные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения» республики из-за утечки украинских нефтепродуктов.

«Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% населения города Кишинёва», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Правительство Молдавии уже объявило в стране 15-дневный режим экологической тревоги. К ликвидации последствий подключили экстренные службы, профильные ведомства и даже вооружённые силы. Кишинёв также просит о помощи партнёров из Евросоюза, Румынии и Украины.