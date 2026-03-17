Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 09:37

МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу из-за разлива нефти в Днестре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Knyazhinsky

МИД Молдавии вызвал и вручил ноту протеста послу России из-за последствий аварии на гидроэлектростанции «Новоднестровск» на Украине. Ведомство обвинило в ударе Москву и указало на «серьёзные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения» республики из-за утечки украинских нефтепродуктов.

«Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% населения города Кишинёва», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Правительство Молдавии уже объявило в стране 15-дневный режим экологической тревоги. К ликвидации последствий подключили экстренные службы, профильные ведомства и даже вооружённые силы. Кишинёв также просит о помощи партнёров из Евросоюза, Румынии и Украины.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar