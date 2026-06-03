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Регион
3 июня, 11:41

Одна из стран бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

Молдавский депутат Цырдя допустил отмену безвизового режима с Россией

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Молдавии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией. Об этом заявил депутат от Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя. По его словам, вопрос пока рассматривают не публично, а «в кулуарах». Политик считает, что ситуация может двигаться к принятию такого решения.

Цырдя напомнил, что ещё недавно многие не верили в резкие изменения во внешнеполитическом курсе страны. В качестве примера он привёл выход Молдавии из СНГ и новый статус 9 Мая.

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«Кто верил еще два года назад, что Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ)? Или что у нас 9 Мая будет Днем Европы? Или что за Георгиевскую ленту будет штраф в 1 тысячу долларов? Это казалось каким-то сюрреализмом. Но сегодня все это есть», — сказал депутат.

По мнению Цырди, именно такие шаги показывают, что сценарий с отменой безвиза тоже нельзя исключать.

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Тема безвиза всплыла на фоне общего разворота Кишинёва от постсоветских форматов к европейской повестке. В последние годы Молдавия последовательно сокращала участие в соглашениях СНГ: в 2025 году правительство уже одобряло денонсацию соглашения о безвизовом режиме внутри содружества. При этом вопрос поездок в Россию остаётся особенно чувствительным из-за трудовой миграции, семейных связей и большой молдавской диаспоры.

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Марина Фещенко
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