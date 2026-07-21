Парламент Молдавии утвердил правительство финансиста Василе Тофана

Парламент Молдавии утвердил программу и новый состав кабинета министров во главе с Василе Тофаном. За соответствующее постановление проголосовали 53 депутата от правящей Партии действия и солидарности, объявил спикер Игорь Гросу на заседании.

Оппозиционные фракции инициативу не поддержали. Они подвергли жёсткой критике и список министров, и предложенный курс, а перед этим бойкотировали консультации с президентом Майей Санду, назвав их имитацией.

Новый руководитель правительства сменил Александра Мунтяну, проработавшего всего восемь месяцев. Он стал уже третьим досрочно ушедшим главой кабмина за время правления ПДС.

В своей программной речи Тофан пообещал «решительно ускорить» подготовку к вступлению в Евросоюз. Если его предшественник надеялся достичь этой цели к 2028 году, то свеженазначенный чиновник считает реальным сроком 2030 год.

Среди ключевых задач — превращение местной экономики в самую дружелюбную к предпринимателям в Европе. Кабинет планирует упростить налоговую систему, снизить административные издержки, ограничить давление на бизнес и нарастить экспортные поставки.

О серьёзных проблемах говорит и сам премьер. В первом квартале рост ВВП составил лишь 0,4%, импорт почти втрое обгоняет экспорт, более четверти жителей находится за чертой бедности.

Состав правительства обновился незначительно. Три четверти министров сохранили свои кресла ещё со времен кабинета Дорина Речана. В число новичков вошли главы Минфина, Минсельхоза, Минздрава и Минкультуры.

Выдвижение Василе Тофана произошло после коррупционного скандала в окружении Санду. Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что эта замена не решит системных проблем управления, и предрек стране скорые досрочные парламентские выборы.