В Раде начали переживать о «подыхающей» украинской экономике

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что экономика Украины может резко ухудшиться из‑за попыток ввести для населения новые налоги. Речь, по словам парламентария, идёт о законопроекте о «добровольном режиме льготного налогообложения доходов домохозяйств».

В документе предлагается узаконить доходы граждан от разовых и сезонных подработок, бытовых услуг и продаж продукции собственного производства. Разумков считает, что на практике это приведет к налогообложению таких видов заработка, а не к реальной поддержке людей.

«Следующий законопроект, который стоило бы этой же группе авторов зарегистрировать, — может быть, наверное, налог на воздух, налог на солнечные лучи, налог на лунный свет, ну и ещё на дожди. Они сейчас доиграются, что скоро украинская экономика просто сдохнет», — сказал Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Ранее о скором крахе украинской экономики заявлял глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Политик связал критическое состояние с решением киевских властей продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.