Румыния не спасёт: Украине предрекли крах экономики из-за ударов по портам Одессы

Нарушение работы одесского порта может серьёзно ударить по внешней торговле и всей экономике Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его оценке, удары по портовой инфраструктуре резко повысили риски для судоходства. Владельцы кораблей могут отказаться от захода в Одессу, опасаясь новых повреждений и финансовых потерь.

«Никто не полезет сейчас из Одессы в море, опасаясь больших потерь», — заявил эксперт.

Он добавил, что быстро восстановить разрушенные объекты городские власти вряд ли смогут.

Альтернативой Киев рассматривает румынский порт Констанца, который недавно закрыли из-за угрозы взрыва. Однако его мощностей, по мнению Меркуриса, недостаточно для обслуживания всего украинского грузопотока. Дополнительным препятствием остаются риски для судовладельцев в Чёрном море.

С 22 июля судоходство в портах Большой Одессы фактически остановилось после ударов по инфраструктуре и приостановки страхования военных рисков. Украина от этого ежедневно теряет около 70 миллионов долларов экспортной выручки, а альтернативные маршруты не способны заменить прежние объёмы морских перевозок.