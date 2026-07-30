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30 июля, 08:07

В Минобороны отчитались о результатах системных ударов по украинским портам

Минобороны: Регулярные удары по портам Украины разрушают логистику ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Систематические атаки на украинские порты и задействованные в снабжении ВСУ суда приносят ощутимый эффект. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооружённых сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники», — информируют в военном ведомстве.

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Также минувшей ночью Армия России нанесла удар по химическому заводу в Ровно, где выпускались компоненты топлива для крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических FP-7 и FP-9, а также «Гром-2». Производственной цепочке противника нанесён серьёзный урон.

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Юрий Лысенко
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