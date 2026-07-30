Скрыться не вышло: «Герани» настигли в Черном море сухогрузы с военным снаряжением

Расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по трём судам, доставлявшим снабжение для украинской армии в акватории Черного моря. Об этом проинформировали в Минобороны России утром 30 июля.

Военное ведомство опубликовало кадры поражения целей. На видео зафиксирована атака сразу на несколько морских транспортов в Черноморской операционной зоне.

Два сухогруза были настигнуты непосредственно в порту Южный. По данным оборонного ведомства, они перевозили грузы военного назначения.

Третье судно попало под удар на переходе морем. Его зафиксировали северо-западнее острова Змеиный. Конечной точкой маршрута этого сухогруза, доставлявшего снаряжение, являлся порт Одесса.

Помимо того, поражён и береговой объект инфраструктуры. В одесской гавани нанесён удар по резервуару с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что результативность работы расчетов БПЛА подтверждается кадрами объективного контроля. Данные поступали в режиме реального времени.