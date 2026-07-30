Скрыться не вышло: «Герани» настигли в Черном море сухогрузы с военным снаряжением
ВС РФ поразили дронами «Герань» три судна с грузами для ВСУ в Черном море
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Расчёты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по трём судам, доставлявшим снабжение для украинской армии в акватории Черного моря. Об этом проинформировали в Минобороны России утром 30 июля.
Военное ведомство опубликовало кадры поражения целей. На видео зафиксирована атака сразу на несколько морских транспортов в Черноморской операционной зоне.
Два сухогруза были настигнуты непосредственно в порту Южный. По данным оборонного ведомства, они перевозили грузы военного назначения.
Третье судно попало под удар на переходе морем. Его зафиксировали северо-западнее острова Змеиный. Конечной точкой маршрута этого сухогруза, доставлявшего снаряжение, являлся порт Одесса.
Помимо того, поражён и береговой объект инфраструктуры. В одесской гавани нанесён удар по резервуару с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для ВСУ.
В Минобороны подчеркнули, что результативность работы расчетов БПЛА подтверждается кадрами объективного контроля. Данные поступали в режиме реального времени.
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