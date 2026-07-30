Сухогрузы, цеха дронов и ракетные заводы: Минобороны раскрыло список целей массированного удара по Украине

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности Украины. О результатах атаки сообщили в Министерстве обороны РФ утром 30 июля.

Атаке подверглись объекты в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях. Для поражения целей применялись ракеты воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударные дроны.

В Киеве под удар попало два ключевых предприятия. На заводе «Маяк» производили детонаторы, боевые части и ускорители для аппаратов типа FP-1 и FP-2. Другой объект, Электротехнический завод, занимался выпуском разведывательных и ударных мультикоптеров.

Поражённый во Львове авиационный завод ЛДАРЗ ремонтировал и обслуживал турбореактивные двигатели для крылатых ракет «Фламинго». Завод ЛОРТА отвечал за бортовую электронику и радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога С-300.

В Ивано-Франковской области удалось поразить два объекта в городе Калуш. Компания СКБ ОВТ участвовала в выпуске и хранении ракет «Фламинго» и «Нептун-МД», а также испытывала боевые части для «Гром-2». Фирма НЕФТЕМАШ хранила и распределяла западные комплектующие для этих изделий.

Химический завод в Ровно производил компоненты топлива для ракет семейства FP и комплексы «Гром-2». В Кривом Роге нанесён удар по заводу «Аквапласт», где разрабатывали дроны и безэкипажные катера, а также собирали иностранные гаубицы.

В порту Южный Одесской области поражен сухогруз с военными грузами. Еще два корабля с имуществом для армии были настигнуты южнее и восточнее Одессы на переходе морем.