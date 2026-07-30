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30 июля, 03:56

Бойцы РФ выманили на себя две группы эвакуации ВСУ с помощью трофейных раций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские штурмовики с помощью трофейных раций выманили две группы эвакуации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло в населённом пункте Торское, сообщил ТАСС командир штурмового взвода с позывным Кавказ.

По его словам, бойцы вошли на опорный пункт ВСУ, где ранее отработали российские операторы беспилотников. Там штурмовики нашли рации противника и запросили эвакуацию.

«Сориентировались, взяли их рации и запросили эвакуацию. К нам выдвинулась группа эвакуации. Сдаваться они не захотели, были уничтожены», — рассказал командир, служащий в 102-м полку 150-й дивизии 8-й армии группировки войск «Центр».

Позднее к опорному пункту подошла вторая группа ВСУ. Она также отказалась сложить оружие, после чего российские бойцы уничтожили её.

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Ранее сообщалось, что российские войска почти вытеснили ВСУ из населённого пункта Водянское после освобождения Светлого в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его оценке, в районе посёлка продолжаются активные бои, а сам он фактически находится в серой зоне. Эксперт допустил, что Водянское станет следующим освобождённым населённым пунктом на этом участке фронта.

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Антон Голыбин
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