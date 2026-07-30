Российские штурмовики с помощью трофейных раций выманили две группы эвакуации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это произошло в населённом пункте Торское, сообщил ТАСС командир штурмового взвода с позывным Кавказ.

По его словам, бойцы вошли на опорный пункт ВСУ, где ранее отработали российские операторы беспилотников. Там штурмовики нашли рации противника и запросили эвакуацию.

«Сориентировались, взяли их рации и запросили эвакуацию. К нам выдвинулась группа эвакуации. Сдаваться они не захотели, были уничтожены», — рассказал командир, служащий в 102-м полку 150-й дивизии 8-й армии группировки войск «Центр».

Позднее к опорному пункту подошла вторая группа ВСУ. Она также отказалась сложить оружие, после чего российские бойцы уничтожили её.

Ранее сообщалось, что российские войска почти вытеснили ВСУ из населённого пункта Водянское после освобождения Светлого в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его оценке, в районе посёлка продолжаются активные бои, а сам он фактически находится в серой зоне. Эксперт допустил, что Водянское станет следующим освобождённым населённым пунктом на этом участке фронта.