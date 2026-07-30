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30 июля, 01:31

Марочко заявил, что российские военные почти выбили ВСУ из Водянского в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Российские войска почти выбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) из населённого пункта Водянское после освобождения Светлого в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Сейчас населённый пункт находится в зоне активных боевых действий и фактически относится к серой зоне, заявил Марочко. По его оценке, Водянское может стать следующим населённым пунктом на этом участке фронта, который будет освобождён российскими войсками.

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Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил о неизбежности установления контроля ВС РФ над всей территорией Донбасса. По словам эксперта, боевые действия развиваются в пользу России, что позволяет надеяться на завершение освобождения региона до конца года. Он также отметил, что массовый уход военнослужащих и нежелание граждан идти на фронт, особенно на фоне потерь на передовой, создают для Киева серьёзную угрозу.

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Тимур Хингеев
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