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29 июля, 17:42

Прямое попадание: ФАБ-500 разнесли пункты управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Минобороны РФ сообщило об ударах ФАБ-500 по пунктам управления ВСУ

Российская авиация поразила пункты управления и временной дислокации украинских войск в Херсонской и Харьковской областях. Кадры ударов опубликовало Минобороны РФ.

Авиация РФ поразила объекты ВСУ в двух областях. Видео © Минобороны РФ

Первой целью стал командный пункт 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Тягинка. Ещё одну атаку нанесли по месту размещения 159-й отдельной механизированной бригады в районе Васильевки Харьковской области.

Для поражения объектов применили авиабомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Такие системы позволяют сбрасывать боеприпасы на значительном расстоянии от цели.

В ведомстве заявили, что оба объекта были уничтожены. Результаты ударов подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени.

ФАБ-500 накрыли дроноводов и пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
ФАБ-500 накрыли дроноводов и пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Российская авиация ранее применила четыре ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пункту управления беспилотниками 117-й отдельной бригады ВСУ в районе Райского в ДНР. Ещё несколько целей были поражены управляемыми ракетами Х-38МЛ.

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Полина Никифорова
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