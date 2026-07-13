ФАБ-500 накрыли дроноводов и пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские военные поразили пункт управления беспилотниками и место временного размещения подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар по позиции операторов БПЛА 159-й отдельной механизированной бригады нанесли в районе Устиновки. Второй целью стал пункт временной дислокации 41-й отдельной механизированной бригады возле Благодатовки.

Для поражения обоих объектов применили авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее российские войска нанесли удар ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Кроме того, пять авиабомб ФАБ-250-270 применили по опорному пункту теробороны под Кореньком в Сумской области, ещё четыре ФАБ-500 — по месту размещения подразделения Нацгвардии Украины в Доброполье.