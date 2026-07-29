«Нет сомнений»: В США заявили о неизбежном освобождении Донбасса Россией
Миршаймер: Россия добьётся полного освобождения Донбасса к концу года
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Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Пирсу Моргану заявил о неизбежности установления контроля ВС РФ над всей территорией Донбасса. По мнению эксперта, текущая динамика боевых действий свидетельствует о постепенном, но уверенном продвижении российских сил, что позволит им завершить освобождение региона до конца текущего года.
«Нет сомнений, что к концу года русские завладеют всем Донбассом», — считает он.
По мнению профессора, Украина сегодня находится в эпицентре тяжелейшего кризиса. Эксперт указывает на тревожные тенденции: массовый отток военнослужащих и нежелание граждан идти на фронт, что на фоне колоссальных потерь на передовой создаёт для страны крайне опасную ситуацию.
Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о завершающем этапе освобождения Красного Лимана. По его словам, российские войска наступают на всех направлениях и ежедневно берут под контроль новые территории Донбасса и Новороссии. Эти заявления он сделал на командном пункте группировки «Запад» во время проверки выполнения боевых задач.
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