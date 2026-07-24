Решение жителей Донбасса покинуть состав Украины было верным. Об этом в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Жители Донбасса правильно решили уйти с Украины», — сказал он.

Также Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона ожидает от США новых предложений украинскому урегулированию. По его мнению, президент США Дональд Трамп и его переговорщики искренни в желании сформулировать варианты, приемлемые для всех.