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Регион
24 июля, 12:48

Песков: Жители Донбасса приняли правильное решение уйти с Украины

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Решение жителей Донбасса покинуть состав Украины было верным. Об этом в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Жители Донбасса правильно решили уйти с Украины», — сказал он.

Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием
Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием

Также Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона ожидает от США новых предложений украинскому урегулированию. По его мнению, президент США Дональд Трамп и его переговорщики искренни в желании сформулировать варианты, приемлемые для всех.

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Юрий Лысенко
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