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24 июля, 11:49

Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

РФ принимает во внимание тот факт, что США продолжают накачивать Украину оружием. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы учитываем, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел [Сергей] Лавров говорил», — отметил Песков.

Песков: Россия ждёт предложений от США по переговорам
Песков: Россия ждёт предложений от США по переговорам

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп искренне желает найти вариант урегулирования конфликта на Украине. При этом продолжает проводить СВО и достигать своих целей военными средствами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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