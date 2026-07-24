Песков: Россия учитывает, что США накачивают Украину оружием

РФ принимает во внимание тот факт, что США продолжают накачивать Украину оружием. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы учитываем, мы принимаем во внимание, они продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел [Сергей] Лавров говорил», — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп искренне желает найти вариант урегулирования конфликта на Украине. При этом продолжает проводить СВО и достигать своих целей военными средствами.