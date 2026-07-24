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24 июля, 11:40

Песков: Трамп искренне хочет найти вариант урегулирования на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп искренен в своём желании найти вариант урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы ИС «Вести». При этом он подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию и достигает своих целей военными средствами.

«Мы продолжаем СВО, мы продолжаем наши цели достигать военными средствами, да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы», — заявил Песков.

Он добавил, что Москва ждёт новых идей и предложений от американской стороны, и отметил, что ранее предложенный вариант был принят Россией, но не был принят Украиной, которую подстрекают европейцы.

«Мы открыты дальше для предложений и обсуждений. Они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь», — резюмировал пресс-секретарь президента. Песков также заявил, что переговорщики Трампа искренне стараются сформулировать варианты, приемлемые для всех.

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Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США готовы сыграть конструктивную роль в завершении конфликта на Украине и использовать своё влияние для поиска решения, приемлемого для обеих сторон. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон готов к активным действиям, если представится возможность. Дональд Трамп считает конфликт глупым бессмысленным.

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Анастасия Никонорова
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