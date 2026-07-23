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23 июля, 10:37

Песков заявил о продолжении контактов РФ и США по Украине по рабочим каналам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Россия и Соединённые Штаты поддерживают взаимодействие по украинской тематике. Такую информацию озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что диалог действительно ведётся. Он упомянул в том числе недавние переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководителем американской дипломатии Марко Рубио.

Сам факт коммуникации в администрации президента оценивают положительно. Однако делать далеко идущие выводы пока рано.

Песков предостерёг от «излишнего оптимизма». По его словам, сейчас не приходится говорить о принципиально иной динамике или каком-то ускорении процесса урегулирования.

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Последний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву состоялся в январе 2026 года, когда он вместе с Джаредом Кушнером провёл переговоры с российской стороной. Обсуждались мирный план по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы российско-американского диалога.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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