Песков заявил о продолжении контактов РФ и США по Украине по рабочим каналам

Россия и Соединённые Штаты поддерживают взаимодействие по украинской тематике. Такую информацию озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что диалог действительно ведётся. Он упомянул в том числе недавние переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководителем американской дипломатии Марко Рубио.

Сам факт коммуникации в администрации президента оценивают положительно. Однако делать далеко идущие выводы пока рано.

Песков предостерёг от «излишнего оптимизма». По его словам, сейчас не приходится говорить о принципиально иной динамике или каком-то ускорении процесса урегулирования.

Последний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву состоялся в январе 2026 года, когда он вместе с Джаредом Кушнером провёл переговоры с российской стороной. Обсуждались мирный план по урегулированию конфликта на Украине и другие вопросы российско-американского диалога.