Захарова напомнила Рубио о 80 обещаниях Трампа закончить конфликт на Украине

Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине невозможно урегулировать за 30 минут. Ранее американский дипломат, комментируя итоги переговоров с Сергеем Лавровым в Маниле, заявил: «Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут…? Это не так работает».

По словам официального представителя МИД России, никто и не ожидал, что конфликт удастся завершить за полчаса.

При этом Захарова напомнила об обещаниях президента США Дональда Трампа. По её словам, американский лидер более 80 раз заявлял о намерении закончить конфликт на Украине за 24 часа.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также обратила внимание на реакцию Трампа еа саммита с Владимиром Путиным в Анкоридже. После встречи американский президент дал переговорам высшую оценку — «10 из 10».

На этом фоне слова Рубио о невозможности быстрого урегулирования выглядят как напоминание о том, насколько далеки от реальности прежние заявления американского руководства.

Напомним, сегодня в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, прошедшая на полях мероприятий, связанных с АСЕАН. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины, а также обсудили перспективы нормализации работы дипломатических представительств.