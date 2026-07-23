Марко, ты не прав: Слуцкий поспорил с Рубио о роли саммита Анкориджа в отношениях РФ и США

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии для Life.ru не согласился с оценкой госсекретаря США Марко Рубио результатов российско-американского саммита в Анкоридже.

Слуцкий заявил, что встреча Путина и Трампа в Анкоридже не провалилась. Видео © Life.ru

«Рубио не прав, а [министр иностранных дел России Сергей] Лавров прав. К сожалению, Марко Рубио не совсем конструктивен по отношению к России», — заявил депутат.

По словам парламентария, встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске нельзя считать провальной. Она сыграла свою роль в развитии диалога между двумя странами.

Слуцкий признал, что позиции Москвы и Вашингтона пока далеки от «окончательного общего знаменателя». Для их сближения необходимо продолжать переговоры на разных уровнях, в том числе использовать парламентскую дипломатию.

Российские депутаты, как отметил политик, поддерживают постоянный контакт с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной и её коллегами. Эти связи планируется развивать и дальше.

Говоря об украинском конфликте, Слуцкий возложил ответственность за продолжение боевых действий на Киев и его союзников. По его мнению, урегулирование станет возможным, когда украинская сторона будет готова к диалогу.

«Но мы не за войну, мы за мир. И подавляющее большинство сегодня за мир, за подходы Путина, за здравый смысл», — заключил парламентарий.

Ранее Рубио заявил, что на прошлогодней встрече лидеров России и США на Аляске обсуждались лишь инициативы по Украине, но никаких договорённостей достигнуто не было. Сергей Лавров, комментируя эти слова, назвал их «не очень изящными» и рекомендовал американскому коллеге прояснить ситуацию.

Напомнмим, 23 июля в столице Филиппин Маниле прошли переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио, продлившиеся более получаса. Главы внешнеполитических ведомств встретились на полях мероприятий АСЕАН и обсудили двусторонние отношения и международные вопросы.