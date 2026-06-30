Москва быстро ответила на попытку Вашингтона пересмотреть итоги прошлогодних переговоров лидеров России и США в Анкоридже, пишет китайское издание Sohu. Эксклюзивный перевод материала представило РИА «ФедералПресс».

Поводом стало заявление госсекретаря США Рубио о том, что встреча якобы не привела к консенсусу. В КНР отметили, что такие слова фактически перечёркивают прежние договорённости и выглядят как попытка «выбросить в мусорное ведро» результаты переговоров.

Уже на следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров направил в СМИ развёрнутый письменный ответ, где восстановил хронологию встречи. По его версии, американский план урегулирования был одобрен российской стороной, а представитель США подтвердил все условия на месте.

Китайские аналитики уверены, что молниеносная реакция Москвы стала сигналом: Россия не намерена молча наблюдать за попытками переписать историю переговоров. Теперь Вашингтону придётся либо объяснить смену позиции, либо продолжать линию отрицания.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что на прошлогоднем саммите президентов России и США на Аляске на повестке стояли просто предложения по Украине, но «не было соглашений». Однако Сергей Лавров назвал заявления своего коллеги «не очень изящными» и призвал его внести ясность в ситуацию.