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Регион
30 июня, 13:10

Молниеносная реакция: Лавров не дал Рубио «выбросить в мусорное ведро» дух Анкориджа

В Китае восхитились жёсткой реакцией Лаврова на заявление Рубио по Анкориджу

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Москва быстро ответила на попытку Вашингтона пересмотреть итоги прошлогодних переговоров лидеров России и США в Анкоридже, пишет китайское издание Sohu. Эксклюзивный перевод материала представило РИА «ФедералПресс».

Поводом стало заявление госсекретаря США Рубио о том, что встреча якобы не привела к консенсусу. В КНР отметили, что такие слова фактически перечёркивают прежние договорённости и выглядят как попытка «выбросить в мусорное ведро» результаты переговоров.

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Уже на следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров направил в СМИ развёрнутый письменный ответ, где восстановил хронологию встречи. По его версии, американский план урегулирования был одобрен российской стороной, а представитель США подтвердил все условия на месте.

Китайские аналитики уверены, что молниеносная реакция Москвы стала сигналом: Россия не намерена молча наблюдать за попытками переписать историю переговоров. Теперь Вашингтону придётся либо объяснить смену позиции, либо продолжать линию отрицания.

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Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что на прошлогоднем саммите президентов России и США на Аляске на повестке стояли просто предложения по Украине, но «не было соглашений». Однако Сергей Лавров назвал заявления своего коллеги «не очень изящными» и призвал его внести ясность в ситуацию.

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Борис Эльфанд
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