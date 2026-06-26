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Регион
26 июня, 09:57

«Они предложили, мы согласились»: Лавров удивился словам Рубио об Анкоридже и призвал прояснить ситуацию

Лавров: Заявления Рубио об отсутствии согласия в Анкоридже не очень изящны

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания госсекретаря США Марко Рубио об итогах саммита в Анкоридже. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал их «не очень изящными» и призвал внести ясность в ситуацию.

Поводом для реакции стало утверждение Рубио о том, что на Аляске были лишь предложения, а соглашения достичь не удалось. Лавров выразил недоумение такой трактовкой. По его словам, американская сторона действительно представила свои инициативы по урегулированию, а российская сторона выразила с ними согласие.

«Если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно», — констатировал министр.

Он подчеркнул, что факт остаётся фактом: предложения США были обсуждены и приняты. Теперь в Москве рассчитывают на чёткость формулировок со стороны Вашингтона. Лавров призвал внести ясность во всю эту ситуацию, чтобы избежать дальнейших разночтений.

РФ ждёт победы, а не выполнения договорённостей в Анкоридже, заявили в Кремле
РФ ждёт победы, а не выполнения договорённостей в Анкоридже, заявили в Кремле

Напомним, накануне Марко Рубио объявил, что на прошлогоднем саммите в Анкоридже вносились лишь предложения, но никаких конкретных соглашений достигнуто не было. Так он ответил на обвинения Москвы в отступлении Вашингтона от договорённостей. К этому Рубио добавил, что Штаты готовы играть конструктивную роль и объединить стороны для прекращения конфликта, чем президент и занимается последние полтора года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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