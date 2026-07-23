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23 июля, 11:14

В России раскрыли, что скрывается за словами Рубио о «новых идеях» по Украине

Политолог Блохин: Призыв Рубио к новым идеям по Украине — намёк на уступки от РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Заявление Марко Рубио о необходимости свежих идей для урегулирования на Украине — это завуалированный сигнал Москве пойти на уступки. Такое мнение «Газете.ru» высказал политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, за прошедший год Вашингтон переключился на иранский кризис, и Украина отошла на второй план. При этом европейцы продолжают вооружать Киев, что придаёт ему уверенности. В этом контексте призыв к «новым идеям» означает лишь требование новых уступок с российской стороны.

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Напомним, ранее Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости новых идей для урегулирования конфликта на Украине. По словам политика, прежние инициативы не получили поддержки всех сторон. В Кремле ответили, что Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Дарья Нарыкова
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