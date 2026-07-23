Песков заявил о готовности России обсуждать новые идеи по Украине

Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о необходимости новых подходов.

«Мы остаёмся открытыми для мирного процесса», — подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что позицию Москвы по этому вопросу ранее озвучивал МИД России.

Песков не стал напрямую отвечать, требуется ли для обсуждения новых идей встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он предложил следить за комментариями российского внешнеполитического ведомства.

При этом представитель Кремля заявил, что европейские столицы продолжают подталкивать Киев к ведению боевых действий. В этих условиях Россия продолжает специальную военную операцию.

По словам Пескова, российская сторона фиксирует положительную динамику в зоне СВО. Это оценка Кремля.