Песков заявил о готовности России обсуждать новые идеи по Украине
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Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о необходимости новых подходов.
«Мы остаёмся открытыми для мирного процесса», — подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что позицию Москвы по этому вопросу ранее озвучивал МИД России.
Песков не стал напрямую отвечать, требуется ли для обсуждения новых идей встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он предложил следить за комментариями российского внешнеполитического ведомства.
При этом представитель Кремля заявил, что европейские столицы продолжают подталкивать Киев к ведению боевых действий. В этих условиях Россия продолжает специальную военную операцию.
По словам Пескова, российская сторона фиксирует положительную динамику в зоне СВО. Это оценка Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что Песков назвал заблуждением попытки ускорить мирное урегулирование с помощью эскалации и военного давления. Представитель Кремля подчёркивал, что подобная линия не приближает стороны к соглашению.
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