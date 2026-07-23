Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 09:38

Песков заявил о готовности России обсуждать новые идеи по Украине

Коллаж © Life.ru / ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru / ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о необходимости новых подходов.

«Мы остаёмся открытыми для мирного процесса», — подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что позицию Москвы по этому вопросу ранее озвучивал МИД России.

Песков назвал эскалационную риторику США «заблуждением»
Песков назвал эскалационную риторику США «заблуждением»

Песков не стал напрямую отвечать, требуется ли для обсуждения новых идей встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он предложил следить за комментариями российского внешнеполитического ведомства.

При этом представитель Кремля заявил, что европейские столицы продолжают подталкивать Киев к ведению боевых действий. В этих условиях Россия продолжает специальную военную операцию.

«Усилия застопорились»: Рубио допустил выход США из переговоров по Украине
«Усилия застопорились»: Рубио допустил выход США из переговоров по Украине

По словам Пескова, российская сторона фиксирует положительную динамику в зоне СВО. Это оценка Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков назвал заблуждением попытки ускорить мирное урегулирование с помощью эскалации и военного давления. Представитель Кремля подчёркивал, что подобная линия не приближает стороны к соглашению.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Марко Рубио
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar