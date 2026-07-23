Старые схемы не сработали: Рубио заговорил о новых идеях для мира на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуются новые идеи и подходы. По его словам, прежние инициативы не получили поддержки всех сторон. Заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 59-й конференции глав МИД стран АСЕАН в Маниле.

«Нам придётся искать новые предложения и новые идеи. Если мир и наступит, то благодаря какой-то новой идее и каким-то новым концепциям», — сказал он.

Ранее в Совфеде оценили переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, прошедшие в Маниле. Сама встреча стала важным сигналом для американской стороны, хотя конкретных договорённостей пока достигнуть не удалось.