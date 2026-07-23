В Совфеде назвали встречу Лаврова и Рубио в Маниле полезным сигналом для США

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал встречу Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле полезным сигналом для Вашингтона. По его словам, пока серьёзных результатов нет — они зависят от Дональда Трампа, которого дипломат назвал «трудно предсказуемым политиком». Однако надежда на урегулирование конфликта на Украине сохраняется.

Сенатор в беседе с «Газетой.ru» отметил, что тональность, заданная на встрече в Анкоридже, — так называемый «дух Анкориджа» — продолжает существовать. Он назвал эту надежду «здравым смыслом». Карасин добавил, что объективная информация, переданная Лавровым о ситуации на линии соприкосновения и «деструктивной роли Европы», должна помочь Вашингтону сделать правильные выводы.

Встреча продлилась более получаса. Главы внешнеполитических ведомств вместе с делегациями покинули переговорный зал в 12:31 по местному времени (07:31 мск). Ранее сообщалось, что следующий двусторонний контакт у госсекретаря США был запланирован на 12:25 по местному времени (07:25 мск) на площадке Филиппинского международного конференц-центра.