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24 июля, 11:42

Песков: Россия ждёт предложений от США по переговорам

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российская сторона ожидает предложений от Соединённых Штатов по вопросу Анкориджа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Песков рассказал о позиции РФ по переговорам с США. Видео © Telegram / Вести

«Ожидать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренен, его переговорщики искренны в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», — сказал представитель Кремля.

Марко, ты не прав: Слуцкий поспорил с Рубио о роли саммита Анкориджа в отношениях РФ и США
Марко, ты не прав: Слуцкий поспорил с Рубио о роли саммита Анкориджа в отношениях РФ и США

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио назвал спорным тезис о провале договорённостей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Он заявил, что российский лидер Владимир Путин выслушал инициативы Вашингтона, которые были одобрены Дональдом Трампом, а Москва согласилась на предложенный компромисс.

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Александра Мышляева
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