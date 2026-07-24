Песков: Россия ждёт предложений от США по переговорам

Российская сторона ожидает предложений от Соединённых Штатов по вопросу Анкориджа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Песков рассказал о позиции РФ по переговорам с США. Видео © Telegram / Вести

«Ожидать новых предложений будем. Американцы искренне, президент Трамп искренен, его переговорщики искренны в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на слова госсекретаря США Марко Рубио назвал спорным тезис о провале договорённостей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Он заявил, что российский лидер Владимир Путин выслушал инициативы Вашингтона, которые были одобрены Дональдом Трампом, а Москва согласилась на предложенный компромисс.