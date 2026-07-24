«Кто конкретно провалился?» Лавров раскрыл обещание США в Анкоридже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг утверждение о полном провале предложений, обсуждавшихся Россией и США на саммите в Анкоридже. Российский дипломат прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио в беседе с журналистами.

«Насчёт того, что анкориджские договорённости провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — заявил министр.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин прибыл на встречу и выслушал предложения Вашингтона, которые были одобрены американским лидером Дональдом Трампом. Российская сторона, по его словам, согласилась с этим компромиссным вариантом. Глава МИД подчеркнул, что наличие инициативы и её принятие Москвой означало достижение определённых результатов. При этом Трамп уверял на аляскинских переговорах, что Владимир Зеленский выполнит предложенные условия, однако этого, как отметил Лавров, не произошло.

Всего пару дней назад Сергей Лавров говорил, что США пока не отказывались от своих предложений, прозвучавших во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже. При этом Марко Рубио утверждал, что встреча получилась провальной из-за несогласия Украины.